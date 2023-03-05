Милонов просит Мишустина приостановить работу Fan ID

Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением обсудить возможность отмены Fan ID. Документ планируется направить в правительство в ближайшие дни, передает 5 марта ТАСС.



«Прошу вас рассмотреть возможность отмены действия системы Fan ID как минимум до устранения острых противоречий и пробелов, возникших при ее внедрении», — говорится в документе.



По словам Милонова, проблему активно обсуждают в спортивном сообществе. Механизм как минимум не оправдал себя, отмечает депутат. Он получает жалобы на то, что «система, буквально, обезлюдела отечественные стадионы» и оставляет футбольные клубы и организаторов матчей без заработка.

