Милонов просит Мишустина приостановить работу Fan ID

Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением обсудить возможность отмены Fan ID. Документ планируется направить в правительство в ближайшие дни, передает 5 марта ТАСС.
«Прошу вас рассмотреть возможность отмены действия системы Fan ID как минимум до устранения острых противоречий и пробелов, возникших при ее внедрении», — говорится в документе.
По словам Милонова, проблему активно обсуждают в спортивном сообществе. Механизм как минимум не оправдал себя, отмечает депутат. Он получает жалобы на то, что «система, буквально, обезлюдела отечественные стадионы» и оставляет футбольные клубы и организаторов матчей без заработка.
Действительно, как писала «Фонтанка», 4 марта матч 18-го тура чемпионата РПЛ «Зенит» — «Пари НН» на «Газпром Арене» в Петербурге посетили 19 705 человек. Это худший результат для стадиона в рамках чемпионатов России (без учета сезонов, когда действовали коронавирусные ограничения). Также «Фонтанка» показывала, как выглядит фанатская трибуна «Газпром Арены» без фанатов.
«Из-за сложностей получения данного документа, откровенных законодательных противоречий и технических пробелов, можно констатировать, что Fan ID, скорее, является тормозом и препятствием для развития массового зрелищного спорта, чем инструментом помощи при обеспечении безопасности», — указывает депутат.
Он просит Мишустина поручить Минспорту «провести консультации с отечественными футбольными клубами и российским сообществом болельщиков для выработки механизмов и шагов по устранению недоработок и ошибок в системе Fan ID».
Напомним, что фанаты практически всех клубов Российской премьер-лиги, включая «Зенит», отказались оформлять Fan ID, который теперь нужен для похода на футбол.