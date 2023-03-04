Смотрите, как теперь выглядит фанатская трибуна «Газпром Арены» без фанатов

Некогда фанатский вираж на «Газпром Арене» на матче «Зенит» — «Пари НН» 4 марта заняли обычные болельщики. Как они рассказали корреспонденту «Фонтанки», билеты они купили по цене от 100 до 200 рублей.

Также здесь перед игрой прошел концерт с участием кавер-группы True Party Band. Нашелся среди болельщиков на бывшей фанатской трибуне и один юный барабанщик, который пообещал шумно поддерживать команду во время игры.



Напомним, что фанаты практически всех клубов Российской премьер-лиги, включая «Зенит», отказались оформлять Fan ID, который теперь нужен для похода на футбол.

