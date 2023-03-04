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    Смотрите, как теперь выглядит фанатская трибуна «Газпром Арены» без фанатов

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    Фото: Артем Кузьмин/«Фонтанка.ру»
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    Некогда фанатский вираж на «Газпром Арене» на матче «Зенит» — «Пари НН» 4 марта заняли обычные болельщики. Как они рассказали корреспонденту «Фонтанки», билеты они купили по цене от 100 до 200 рублей.

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    Также здесь перед игрой прошел концерт с участием кавер-группы True Party Band. Нашелся среди болельщиков на бывшей фанатской трибуне и один юный барабанщик, который пообещал шумно поддерживать команду во время игры.

    Напомним, что фанаты практически всех клубов Российской премьер-лиги, включая «Зенит», отказались оформлять Fan ID, который теперь нужен для похода на футбол.

    Фото: Артем Кузьмин/«Фонтанка.ру»

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