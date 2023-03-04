На матч «Зенит» — «Пари НН» с Fan ID пришли 19 705 человек. Это худший показатель в истории «Газпром Арены»

Матч 18 тура чемпионата РПЛ «Зенит» — «Пари НН» на «Газпром Арене» в Петербурге 4 марта посетили 19 705 человек. Это худший результат для стадиона в рамках чемпионатов России без учета сезонов, когда действовали коронавирусные ограничения.



Напомним, что начиная со второй половины сезона 2022/23 для посещения матче чемпионата РПЛ на «Газпром Арене» нужен Fan ID, оформить который можно через Госуслуги.



Если брать в расчет сезоны с ковидными ограничениями, худшая посещаемость на «Газпром Арене» в РПЛ была 24 октября 2022 года — на матч с «Сочи» пришли 20184 человека.

