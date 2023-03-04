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    «Вылетел на встречку в лобовое». В ДТП на Ветеранов попали 5 машин, пострадавшие в больнице

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    ДТП на проспекте Ветеранов действительно оказалось массовым и серьёзным. Пострадали два человека. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. По словам очевидцев, виновник вильнул, чтобы объехать поворачивающую машину, и выскочил на встречную полосу.

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    По предварительным данным полиции, 4 марта около 21 часа на проспекте Ветеранов, 98, столкнулись пять автомобилей. Двое (водитель и пассажир) в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы. Обстоятельства выясняются.

    «Я была в той в машине (которая поворачивала), и в нас въехала машина. Мы были втроем: муж, я и ребенок. Это ужас. Мы живы, и это главное. Меня с дочкой отправили оттуда. Муж, естественно, остался там», — рассказывает Кристина в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Анна, по её словам, видела аварию со стороны: «Красная машина (пьяные были) летела в сторону Корзуна и вильнула, объезжая машину, которая почти повернула в «карман». Не справился с управлением и вылетел на встречку в лобовое, зацепили сильно третью плюс две машины по касательной».

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