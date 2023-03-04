На Ветеранов — разбитые машины, суетятся медики

На проспекте Ветеранов вечером 4 марта образовался затор из-за ДТП у дома 78, корпус 2.
Об аварии сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На их кадрах видно несколько стоящих машин, две сильно разбиты.
Возможно, есть пострадавшие: медики сопровождают кого-то. «В основном, только в легкие ушибы, серьезных травм нет», — рассказывают в комментариях. Один из подписчиков добавляет, что «там один на другого с ножом прыгал». Обстоятельства инцидента выясняются.
Ещё одно серьёзное ДТП произошло на Каменноостровском проспекте. По словам очевидцев, там «Лада» сбила женщин с коляской.