    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Облачно, небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, сев

    744мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd75.46eur80.05

    На Ветеранов — разбитые машины, суетятся медики

    7413
    3 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    На проспекте Ветеранов вечером 4 марта образовался затор из-за ДТП у дома 78, корпус 2.

    Об аварии сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На их кадрах видно несколько стоящих машин, две сильно разбиты.

    Возможно, есть пострадавшие: медики сопровождают кого-то. «В основном, только в легкие ушибы, серьезных травм нет», — рассказывают в комментариях. Один из подписчиков добавляет, что «там один на другого с ножом прыгал». Обстоятельства инцидента выясняются.

    ПоделитьсяПоделиться

    Ещё одно серьёзное ДТП произошло на Каменноостровском проспекте. По словам очевидцев, там «Лада» сбила женщин с коляской.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП в Петербурге
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close