Из-за серьёзного ДТП вечером 4 марта расту растут пробка на Каменноостровском проспекте и Большой Пушкарской улице в Петербурге.
Читатель «Фонтанки» сообщает, что у дома 27 по Каменноостровскому на пешеходном переходе белая «Лада» сбила семью: мать с коляской и бабушка переходили дорогу по «зебре». «Судя по всему, бабушка погибла на месте, судьбу ребенка не знаю, не видно, что случилось с ним», — рассказывает читатель. Мать жива, её видно на фотографиях — она стоит на коленях около пожилой женщина. «Ей было плохо явно, скорая привела её в чувство», — уточняет очевидец.
В «Яндекс.Картах» пользователи также поставили отметку о ДТП. Наблюдаются необычно плотные для субботнего вечера заторы во все стороны.