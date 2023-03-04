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    Теннисист Дмитрий Медведев победил в финале турнира в Дубае Рублева и выиграл полмиллиона долларов

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    Российский теннисист Даниил Медведев (7-й номер мирового рейтинга) обыграл соотечественника Андрея Рублёва (6-й) в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Даниил Медведев одержал победу со счётом 6:2, 6:2.

    «Я помню, один игрок недавно сказал, что у Андрея мало инструментов для борьбы. Я читал это и думал: как ты можешь так говорить? На мой взгляд, Андрей — один из самых техничных игроков в туре. Он ещё не полностью раскрыл свой потенциал, но я уверен, что он может выиграть турниры «Большого шлема». Надеюсь, он сможет победить парня, который говорил это много раз», — заявил Медведев журналистам после победы.

    Медведев за победу на турнире помимо 500 рейтинговых очков получит 533,9 тысячи долларов в качестве призовых. Рублёву достались 300 очков и 287,3 тысячи долларов. Благодаря этой победе Медведев обгонит Рублёва в мировом рейтинге ATP. Даниил Медведев займёт шестую строчку, а Андрей Рублёв опустится на седьмую. Кроме того, для Медведева этот титул стал 18-м в карьере. Среди действующих теннисистов он занимает шестое место по этому показателю.

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    ТеннисАндрей РублевДаниил Медведев
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