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    Боевые действия на Украине

    США выделят Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов

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    Соединённые Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 400 миллионов долларов. Об этом вечером 3 марта сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, часть средств пойдёт на обучение украинских войск, техническое обслуживание, а также на поддержку передаваемых вооружений.

    Представитель Белого дома уточнил, что это уже 33-й по счёту пакет помощи, который США выделяют Украине начиная с августа 2021 года.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийские снаряды.

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