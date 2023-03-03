США выделят Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов

Соединённые Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 400 миллионов долларов. Об этом вечером 3 марта сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.



По его словам, часть средств пойдёт на обучение украинских войск, техническое обслуживание, а также на поддержку передаваемых вооружений.



Представитель Белого дома уточнил, что это уже 33-й по счёту пакет помощи, который США выделяют Украине начиная с августа 2021 года.



Ранее «Фонтанка» писала, что в новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийские снаряды.

