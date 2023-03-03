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    Жителя Петербурга приговорили за подготовку госизмены. В гидрокостюме и с берцами он плыл к ВСУ

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    В колонию строгого режима вместо Украины попал житель Петербурга, обвиняемый в плавательном бегстве с родины. О приговоре 3 марта сообщает Верховный суд Крыма.

    40-летнего мужчину выловили из Чёрного моря 8 августа прошлого года вблизи села Оленевка. Он был в гидрокостюме, ластах, с подводным фонарём. В водонепроницаемых мешках — камуфляж и берцы. По версии следствия, его вёл не только наручный компас, но и стремление служить Украине.

    «По прибытии на территорию полуострова 6 августа 2022 года выдвинулся вплавь в направлении Одессы через акваторию Черного моря. Выполнял различные техники плавания и отдыха на воде, при этом соблюдал меры конспирации, уклоняясь от возможного пресечения его противоправной деятельности сотрудниками пограничных органов РФ», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

    Заплыв прервал пограничный сторожевой корабль.

    Следствие и суд установили, что по морю пролегал запасной маршрут. Первая попытка добраться до территории Украины была сухопутной — через Брянскую область. Затея не увенчалась успехом.

    Судя по материалам, с представителями добровольческого воинского подразделения Украины 40-летнего жителя Петербурга свёл интернет. Также вербовщика нашёл и 35-летний «диверсант» из города на Неве, в феврале получивший 5,5 года колонии.

    Пловцу вменили приготовление к государственной измене (ст. 275 УК) и покушение на пересечение границы России без надлежащего разрешения (ст. 322 УК). Суд назначил ему шесть лет колонии строгого режима с годом ограничения свободы.

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