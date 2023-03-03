Жителя Петербурга приговорили за подготовку госизмены. В гидрокостюме и с берцами он плыл к ВСУ

В колонию строгого режима вместо Украины попал житель Петербурга, обвиняемый в плавательном бегстве с родины. О приговоре 3 марта сообщает Верховный суд Крыма.



40-летнего мужчину выловили из Чёрного моря 8 августа прошлого года вблизи села Оленевка. Он был в гидрокостюме, ластах, с подводным фонарём. В водонепроницаемых мешках — камуфляж и берцы. По версии следствия, его вёл не только наручный компас, но и стремление служить Украине.



«По прибытии на территорию полуострова 6 августа 2022 года выдвинулся вплавь в направлении Одессы через акваторию Черного моря. Выполнял различные техники плавания и отдыха на воде, при этом соблюдал меры конспирации, уклоняясь от возможного пресечения его противоправной деятельности сотрудниками пограничных органов РФ», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

