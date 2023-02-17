Суд в Крыму приговорил «диверсанта» из Петербурга к 5 с половиной годам колонии за попытку перейти на сторону Украины

Житель Петербурга, который хотел попасть на Украину и принять участие в боевых действиях против России, получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также придется принудительно лечиться у врача-психиатра. Приговор вынес Верховный суд Крыма.
Как сообщили в пресс-службе суда 17 февраля, суд установил, что россиянин хотел пересечь границу с Украиной для участия в боевых действиях против России, нашел в Интернете вербовщиков, а перед поездкой прошел ускоренный курс медицинской, тактической и огневой подготовки.
Суд признал его виновным в приготовлении к государственной измене (ст. 275 УК РФ) и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также принудительные меры медицинского характера в виде лечения и наблюдения у психиатра. Приговор в законную силу не вступил.
Как ранее писала «Фонтанка», 35-летнего мужчину задержали 22 июля в одном из хостелов Симферополя. Известно, что в Крым он добирался через Москву и Ростов-на-Дону. На поверку подозреваемый в Петербурге жил лишь временно, а родом он из Нижегородской области. Знакомые и односельчане в беседе с «Фонтанкой» вспоминали его как человека со странностями. После 2014 года ходили слухи, что он уехал воевать за Украину. Его продолжительное время не видели в поселке, затем он ненадолго появился и снова пропал. После себя он оставил долги по кредитам, несколько десятков тысяч рублей.