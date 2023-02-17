Суд в Крыму приговорил «диверсанта» из Петербурга к 5 с половиной годам колонии за попытку перейти на сторону Украины

Житель Петербурга, который хотел попасть на Украину и принять участие в боевых действиях против России, получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также придется принудительно лечиться у врача-психиатра. Приговор вынес Верховный суд Крыма.



Как сообщили в пресс-службе суда 17 февраля, суд установил, что россиянин хотел пересечь границу с Украиной для участия в боевых действиях против России, нашел в Интернете вербовщиков, а перед поездкой прошел ускоренный курс медицинской, тактической и огневой подготовки.