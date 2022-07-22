«Диверсант» из Петербурга. Что известно о мужчине, которого задержали в Крыму за желание служить Украине

Жителя Петербурга заподозрили в намерении воевать на стороне Украины с последующим совершением диверсий против вооруженных сил России. Об этом 22 июля сообщили в ЦОС ФСБ, снабдив информацию оперативной съемкой.

35-летнего мужчину взяли ночью в симферопольском хостеле, немало напугав его соседей по комнате. Силовики считают, что россиянин хотел пересечь границу с Украиной, поддерживал связь с «боевиками националистических формирований», а перед поездкой прошел ускоренный курс медицинской, тактической и огневой подготовки. Известно, что в Крым он добирался через Москву и Ростов-на-Дону.

На поверку подозреваемый в Петербурге жил лишь временно. Зовут мужчину Петр Евграфов, родом он из Нижегородской области. Знакомые и односельчане в беседе с «Фонтанкой» вспоминают его как человека со странностями. После 2014 года ходили слухи, что он уехал воевать за Украину. Его продолжительное время не видели в поселке, затем он ненадолго появился и снова пропал. После себя он оставил долги по кредитам, несколько десятков тысяч рублей.

Судя по многочисленным страницам в соцсети «ВКонтакте», Петра действительно очень волновал украинский вопрос и интимные знакомства. Пристрастие к этим двум темам прослеживается в аккаунтах мужчины на протяжении 8 лет.