ФСБ задержала в Крыму петербуржца за планирование диверсий против ВС РФ

Петербуржца задержала в Крыму Федеральная служба безопасности. Мужчину подозревают в намерении вступить в незаконное вооруженное формирование на территории Украины и совершать диверсии против вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба ФСБ республики 22 июля.
По информации силовиков, 35-летний мужчина уволился с работы и, прихватив камуфляж с аптечкой, отправился в Крым, с намерением пересечь границу с Украиной. Перед поездкой он прошел ускоренный курс медицинской, тактической и огневой подготовки.
«Он поддерживал связь с боевиками националистических формирований Украины и планировал присоединиться к ним для участия в акциях, в том числе диверсионно-террористического характера против ВС РФ и мирных граждан», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по