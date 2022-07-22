ФСБ задержала в Крыму петербуржца за планирование диверсий против ВС РФ

Петербуржца задержала в Крыму Федеральная служба безопасности. Мужчину подозревают в намерении вступить в незаконное вооруженное формирование на территории Украины и совершать диверсии против вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба ФСБ республики 22 июля.



По информации силовиков, 35-летний мужчина уволился с работы и, прихватив камуфляж с аптечкой, отправился в Крым, с намерением пересечь границу с Украиной. Перед поездкой он прошел ускоренный курс медицинской, тактической и огневой подготовки.

