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    ФСБ задержала в Крыму петербуржца за планирование диверсий против ВС РФ

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    Петербуржца задержала в Крыму Федеральная служба безопасности. Мужчину подозревают в намерении вступить в незаконное вооруженное формирование на территории Украины и совершать диверсии против вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба ФСБ республики 22 июля.

    По информации силовиков, 35-летний мужчина уволился с работы и, прихватив камуфляж с аптечкой, отправился в Крым, с намерением пересечь границу с Украиной. Перед поездкой он прошел ускоренный курс медицинской, тактической и огневой подготовки.

    «Он поддерживал связь с боевиками националистических формирований Украины и планировал присоединиться к ним для участия в акциях, в том числе диверсионно-террористического характера против ВС РФ и мирных граждан», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

    Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ (покушение на участие в незаконном вооруженном формировании). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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