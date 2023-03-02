Госдума приняла поправки о 15-летнем сроке за дискредитацию военных и добровольцев

Поправки, которые вводят ответственность за дискредитацию добровольцев — участников спецоперации, успешно прошли сразу второе чтение. До третьего есть полторы недели.



Поправки в КоАП и УК 2 марта приняли депутаты на пленарном заседании, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Нововведения предполагают, что защищать от дискредитации будут не только кадровых военных, но и добровольческие формирования и организации.

Изменения вносят в 20.3.3 КоАП и в две статьи Уголовного кодекса. Наказание по первым частям статей 207.3 и 280.3 УК РФ увеличивается с трех до пяти лет лишения свободы. Повторная дискредитация, повлекшая тяжкие последствия (вторая часть статьи 280.3) будет предусматривать не пять, а семь лет. Максимальный размер штрафа составит 5 миллионов. Верхняя планка лишения свободы в 15 лет не меняется, но эта санкция будет распространяться в том числе на «фейки» о добровольцах.