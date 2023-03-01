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    Авиалайнер из Петербурга внезапно закружился над Литвой

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    Авиалайнер Turkish Airlines, 1 марта выполняющий рейс TK3673 из Петербурга в Анталью, пролетая над Литвой, начал делать развороты на 360 градусов.

    Как следует из данных сервиса Flightradar 24, самолет сделал три круга над Каунасом — вторым по величине городом страны, прежде чем отправился в Польшу и дальше по маршруту в Турцию.

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    Прежде, согласно архиву сервиса, рейс летал без этих маневров. Но, например, в прошлом мае летевший из Стамбула в Москву самолет Turkish Airlines был вынужден приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за технического сбоя на борту. Для российских авиакомпаний небо Европы закрыто.

    «Фонтанка» отправила запрос о причинах инцидента в Turkish Airlines.

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