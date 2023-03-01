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    И плановые работы, и авария. В десятках домов на Парнасе холодает

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    Для жителей Парнаса среда выдалась холодной. В 44 жилых домах батареи остывают из-за плановых работ, а в ЖК на Михаила Дудина — из-за аварии.

    О том, что в домах пропало отопление и горячая вода, «Фонтанке» 1 марта рассказали читатели. Речь шла о зданиях на Заречной улице и улице Шишкина. Там идут плановые работы по переключению построенных сетей на постоянную схему теплоснабжения, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК». В 53 домах отопление и горячее водоснабжение ограничено, включая 44 жилых.

    Работы идут в рамках строительства и реконструкции 742 метров трубопровода в поселке Пригородный, участок 439 (восточнее дома 162А по проспекту Энгельса). В ТЭКе уточняют, что мероприятия повысят надежность теплоснабжения домов на Заречной улице и проводятся по программе, согласованной с администрацией Выборгского района.

    «В связи с аварийной ситуацией на тепловых сетях в домах отсутствует горячее водоснабжение и центральное отопление. Ориентировочный срок устранения — 1 марта 20:00», — говорится на официальной странице УК «Эксплуатация ГС-СПб», отвечающей за ЖК.

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    АварияНет горячей водыНет отопленияПарнас
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    Комментарии 2

    Гость01 Мар 2023 в 17:09
    гетто должно страдать!
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