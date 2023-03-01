И плановые работы, и авария. В десятках домов на Парнасе холодает

Для жителей Парнаса среда выдалась холодной. В 44 жилых домах батареи остывают из-за плановых работ, а в ЖК на Михаила Дудина — из-за аварии.



О том, что в домах пропало отопление и горячая вода, «Фонтанке» 1 марта рассказали читатели. Речь шла о зданиях на Заречной улице и улице Шишкина. Там идут плановые работы по переключению построенных сетей на постоянную схему теплоснабжения, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК». В 53 домах отопление и горячее водоснабжение ограничено, включая 44 жилых.

Работы идут в рамках строительства и реконструкции 742 метров трубопровода в поселке Пригородный, участок 439 (восточнее дома 162А по проспекту Энгельса). В ТЭКе уточняют, что мероприятия повысят надежность теплоснабжения домов на Заречной улице и проводятся по программе, согласованной с администрацией Выборгского района.