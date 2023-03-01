Кто кому больше фигурант. Мобилизованный стал беглецом из-за обязанности явиться в суд

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Житель Светогорска мечется между судом и военными. С обеих сторон ему грозят арестом — как беглому подсудимому или как покинувшему часть мобилизованному.

Александр Филатов трудится водителем на бумажной фабрике, живет в Светогорске с супругой и двумя детьми, 33 года, военнообязанный. Летом 2021 года расслабился, выпил и накуролесил в магазине — пытался унести «Нутеллу», пачку мяса, кофе, банку пива. В районе касс был пойман, сопротивлялся и укусил сотрудницу. Бурный вечер обернулся статьями о краже и покушении на грабеж.

Дело расследовалось неторопливо, Филатова ограничили подпиской о невыезде — покидать родной Светогорск, рассказала «Фонтанке» адвокат подсудимого, ему было нельзя. Материалы передали в суд 5 сентября 2022-го , за несколько недель до объявления частичной мобилизации. Повестка Филатову пришла раньше, чем состоялось первое заседание по его делу, на которое пришли все, кроме подсудимого. Секретарь суда, рассказал «Фонтанке» Филатов, уже тогда доходчиво ему объяснила, что никакой мобилизации ему не полагается. Суд обязал его быть в Светогорске — в противном случае мера пресечения может быть заменена на более строгую и Филатов рискует отправиться за решетку, вне зависимости от итогового решения по его делу.

О судебном процессе военкомат, по словам Филатова, получил информацию от матери мобилизованного, сам он донес ее до командиров, после чего не попал в эшелон, который отправлялся в зону боевых действий. Он вспоминает, что с подобной проблемой был в части не одинок, но остальные ребята сейчас либо дома с условными сроками, либо в колонии. Филатов пару раз ездил в суд, отрываясь от процесса слаживания, — писал рапорт, утром садился в электричку, ехал в Выборг, потом возвращался обратно. В части подсудимый, как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа, пробыл до 9 декабря — по крайней мере с этой даты он считается беглецом. В отношении него возбуждено дело по статье 337 УК РФ, он в розыске. В ЗВО утверждают, что история с судом была известна командованию только со слов Филатова, ни одной бумажки он не показал.

В декабре, рассказывает Филатов, сменилось командование, и было велено отправлять куда надо всех, кто сидит без дела. Подсудимый связался с адвокатом и принял решение ехать домой. В том же месяце, рассказал он «Фонтанке», ему звонил следователь из Новгорода по вопросу о его «побеге». Вник в историю, сказал, что передаст дело в Выборг и что оно вряд ли дойдет до суда, потому что оснований у Филатова быть дома больше, чем в части. Один раз, рассказывает Филатов, он ездил давать показания по своему второму делу и с трудом смог выкрутиться от того, чтобы возвращаться в часть. Больше с ним никто не беседовал.

По словам супруги подсудимого, на днях к ним приходил конвой, но дома никого не было. Самовольное оставление части в период мобилизации грозит уголовным делом с санкцией до пяти лет лишения свободы. Но, как много раз объяснялось в начале кампании, человек не может быть призван, как только его фамилия появляется рядом со словом «подозреваемый», а в равной степени «обвиняемый», «подсудимый» и «осужденный». Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»