Кто кому больше фигурант. Мобилизованный стал беглецом из-за обязанности явиться в суд

Житель Светогорска мечется между судом и военными. С обеих сторон ему грозят арестом — как беглому подсудимому или как покинувшему часть мобилизованному.
Александр Филатов трудится водителем на бумажной фабрике, живет в Светогорске с супругой и двумя детьми, 33 года, военнообязанный. Летом 2021 года расслабился, выпил и накуролесил в магазине — пытался унести «Нутеллу», пачку мяса, кофе, банку пива. В районе касс был пойман, сопротивлялся и укусил сотрудницу. Бурный вечер обернулся статьями о краже и покушении на грабеж.
Дело расследовалось неторопливо, Филатова ограничили подпиской о невыезде — покидать родной Светогорск, рассказала «Фонтанке» адвокат подсудимого, ему было нельзя. Материалы передали в суд
О судебном процессе военкомат, по словам Филатова, получил информацию от матери мобилизованного, сам он донес ее до командиров, после чего не попал в эшелон, который отправлялся в зону боевых действий. Он вспоминает, что с подобной проблемой был в части не одинок, но остальные ребята сейчас либо дома с условными сроками, либо в колонии. Филатов пару раз ездил в суд, отрываясь от процесса слаживания, — писал рапорт, утром садился в электричку, ехал в Выборг, потом возвращался обратно.
В части подсудимый, как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа, пробыл до
В декабре, рассказывает Филатов, сменилось командование, и было велено отправлять куда надо всех, кто сидит без дела. Подсудимый связался с адвокатом и принял решение ехать домой. В том же месяце, рассказал он «Фонтанке», ему звонил следователь из Новгорода по вопросу о его «побеге». Вник в историю, сказал, что передаст дело в Выборг и что оно вряд ли дойдет до суда, потому что оснований у Филатова быть дома больше, чем в части.
Один раз, рассказывает Филатов, он ездил давать показания по своему второму делу и с трудом смог выкрутиться от того, чтобы возвращаться в часть. Больше с ним никто не беседовал.
По словам супруги подсудимого, на днях к ним приходил конвой, но дома никого не было.
Самовольное оставление части в период мобилизации грозит уголовным делом с санкцией до пяти лет лишения свободы. Но, как много раз объяснялось в начале кампании, человек не может быть призван, как только его фамилия появляется рядом со словом «подозреваемый», а в равной степени «обвиняемый», «подсудимый» и «осужденный».
Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»