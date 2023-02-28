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    В Подмосковье сосед, стучавший в окно, убил соседа, который травил его химикатами через потолок

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    Полиция Московской области устанавливает обстоятельства соседской войны, завершившейся убийством. В четверг у одного из домов на улице Северной в городе Красноармейске был найден труп мужчины. Погибшим оказался 51-летний местный житель. Подозреваемый в убийстве был задержан там же — это 53-летний сосед. Он дал признательные показания. Как сообщает 27 февраля «МВД-Медиа», убийство было совершено на почве бытовых разногласий.

    Было установлено, что в этом году в полицию поступило два заявления. Первое в январе писал погибший. Он жаловался на то, что семья снизу травит его химикатами через потолочные перекрытия. Затем в феврале в отдел поступило заявление матери погибшего. Она просила приструнить соседа сверху, который стучит в ее окно.

    «По данным заявлениям в установленном законом порядке проведены проверки, принятые процессуальные решения направлены в надзорные органы», — говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.

    Сейчас полицейские проводят проверку, в ходе которой решат, насколько хорошо была проведена работа по обоим заявлениям.

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