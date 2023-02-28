В Подмосковье сосед, стучавший в окно, убил соседа, который травил его химикатами через потолок

Полиция Московской области устанавливает обстоятельства соседской войны, завершившейся убийством. В четверг у одного из домов на улице Северной в городе Красноармейске был найден труп мужчины. Погибшим оказался 51-летний местный житель. Подозреваемый в убийстве был задержан там же — это 53-летний сосед. Он дал признательные показания. Как сообщает 27 февраля «МВД-Медиа», убийство было совершено на почве бытовых разногласий.

Было установлено, что в этом году в полицию поступило два заявления. Первое в январе писал погибший. Он жаловался на то, что семья снизу травит его химикатами через потолочные перекрытия. Затем в феврале в отдел поступило заявление матери погибшего. Она просила приструнить соседа сверху, который стучит в ее окно.