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    Дело Дмитрия Глуховского* о военных фейках ушло в суд

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    Басманный суд в Москве зарегистрировал уголовное дело признанного иноагентом Дмитрия Глуховского*. Покинувший Россию писатель обвиняется в распространении фейков о ВС РФ. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

    Судить Глуховского будут заочно, так как он объявлен в международный розыск. Летом писателя заочно арестовали. Это не новая практика. Ранее заочно сроки получили публицист Александр Невзоров**, блогер Вероника Белоцерковская***, музыкант Прохор Протасов, написавший гимн города Кирова.

    * Признан физическим лицом, выполняющим функции иноагента в России

    ** Признан физическим лицом, выполняющим функции иноагента в России

    *** Признана физическим лицом, выполняющим функции иноагента в России

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