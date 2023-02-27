Дело Дмитрия Глуховского* о военных фейках ушло в суд

Басманный суд в Москве зарегистрировал уголовное дело признанного иноагентом Дмитрия Глуховского*. Покинувший Россию писатель обвиняется в распространении фейков о ВС РФ. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Судить Глуховского будут заочно, так как он объявлен в международный розыск. Летом писателя заочно арестовали. Это не новая практика. Ранее заочно сроки получили публицист Александр Невзоров**, блогер Вероника Белоцерковская***, музыкант Прохор Протасов, написавший гимн города Кирова.

* Признан физическим лицом, выполняющим функции иноагента в России