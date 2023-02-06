Блогера Веронику Белоцерковскую* заочно приговорили к 9 годам колонии за фейки об армии России

Блогера Веронику Белоцерковскую* (признана Минюстом РФ иноагентом) заочно приговорили к девяти годам колонии по делу о фейках про ВС РФ. Ее обвиняли в распространении фейков о российской армии.
Басманный суд в Москве заочно приговорил блогера и экс-издательницу «Собаки.ру» Веронику Белоцерковскую (признана в России иностранным агентом) к девяти годам колонии общего режима за фейки об армии РФ (207.3 статья УК РФ). Об этом 6 февраля говорится в сообщении суда.
Помимо этого, её на пять лет лишили права заниматься деятельностью, «связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекомуникационных сетей, в том числе сети Интернет».
«Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчислять с момента экстрадиции Белоцерковской В.Б. на территорию РФ, либо с момента ее задержания на территории РФ», — уточняется в записи.
Напомним, на таком сроке настаивала сторона обвинения. Ранее гособвинитель Гульчехра Ибрагимова заявляла, что блогер имела доступ к достоверным источникам информации и должна была знать, что российские военные не нападали на мирных жителей Украины.
Заведомо ложные данные, уточняла Ибрагимова, та распространяла публично по мотивам политической ненависти для нарастания социальной напряжённости.
Дело в отношении Белоцерковской было возбуждено в марте 2022 года. Следствие указывало, что с марта по апрель прошлого года она разместила в социальных сетях три публикации, где содержалась информация о совершении ВС РФ «убийств детей, о бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче». В июне стало известно, что Басманный суд наложил арест её имущество. Белоцерковскую также объявили в международный розыск.