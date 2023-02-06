Блогера Веронику Белоцерковскую* заочно приговорили к 9 годам колонии за фейки об армии России

Блогера Веронику Белоцерковскую* (признана Минюстом РФ иноагентом) заочно приговорили к девяти годам колонии по делу о фейках про ВС РФ. Ее обвиняли в распространении фейков о российской армии.

Басманный суд в Москве заочно приговорил блогера и экс-издательницу «Собаки.ру» Веронику Белоцерковскую (признана в России иностранным агентом) к девяти годам колонии общего режима за фейки об армии РФ (207.3 статья УК РФ). Об этом 6 февраля говорится в сообщении суда.

Помимо этого, её на пять лет лишили права заниматься деятельностью, «связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекомуникационных сетей, в том числе сети Интернет».