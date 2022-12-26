Уголовное дело блогера Вероники Белоцерковской* о фейках про армию направили в суд

Генпрокуратура РФ утвердила уголовное дело в отношении журналистки и блогера Вероники Белоцерковской* (признана иноагентом), обвиняемой в распространении фейков о российской армии. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, с марта по апрель 2022 года Белоцерковская разместила в своих соцсетях три публикации, где содержалась ложная информация о совершении ВС РФ «убийств детей, о бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче».



Сейчас, как отметили в ГП, журналистка находится за границей, она объявлена в международный розыск и заочно арестована. Уголовное дело в отношении нее направлено в Басманный районный суд Москвы. Разбирательство пройдет без ее участия.

