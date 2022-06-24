    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, ю-з

    763мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd53.36eur55.99
    Программа «Алых парусов»Жить в России ПутинаКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Суд арестовал дома, квартиры и участок в Петербурге и Москве блогера Вероники Белоцерковской, обвиняемой в фейках о российской армии

    13852
    18 комментариев

    Басманный суд наложил арест на имущество блогера Вероники Белоцерковской в рамках расследования уголовного дела о распространении фейков об армии РФ.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда 24 июня, в Москве арестована квартира и машино-место в паркинге, а в Петербурге — два жилых дома, квартира и земельный участок.

    Дело в отношении Белоцерковской по статье «Публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС России» Следственный комитет возбудил в середине марта после нескольких постов в её соцсетях.

    После этого МВД объявило её в розыск. А суд принял решение о заочном аресте блогера.

    Сама Вероника Белоцерковская находится за границей.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ4

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (18)

    275525348
    Если Вы прочитаете наоборот слово СОБАКА – АКАБОС
    То поймете, что это издевательство над гражданами и населением Российскоой Федерации.
    Вам. Всем и мне, в том числе плют давно этим изданием.

    Акабосы — раса собакоподобных существ, стоящая на низкой ступени развития технологии. Вот как их описывает ксенолог Рулез:
    "Они могут имитировать походку человека — конечно, слегка утрируя, но все же весьма похоже. Иногда это выглядит весьма смешно, этакая собака на задних лапах ходит и говорит. Акабосы живут в деревнях по несколько десятков семей"
    Вот так Вас водят за нос некие представители определённых пород, человечества....
    Здесь недавно ещё медаль продали.... за дорого, говорят)
    Вот и кушайте, на здоровье.
    Когда-то мне сказал мой старый Друг, еврей: что может быть веселее , чем позднее обрезание…
    Kezevo
    Все троли сбежались, бухлишко то сегодня не продают ) о как их возбудило
    Ахмат-Сила
    лет на 20 ее в лагеря нужно отправить! пускай на лесоповале вместе с Навальным друг другу фейки рассказывают
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close