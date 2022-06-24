Суд арестовал дома, квартиры и участок в Петербурге и Москве блогера Вероники Белоцерковской, обвиняемой в фейках о российской армии

Басманный суд наложил арест на имущество блогера Вероники Белоцерковской в рамках расследования уголовного дела о распространении фейков об армии РФ.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда 24 июня, в Москве арестована квартира и машино-место в паркинге, а в Петербурге — два жилых дома, квартира и земельный участок.



Дело в отношении Белоцерковской по статье «Публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС России» Следственный комитет возбудил в середине марта после нескольких постов в её соцсетях.

