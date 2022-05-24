Блогера Белоцерковскую заочно арестовали по делу о фейках про армию

Блогера и основательницу петербургского журнала «Собака» Веронику Белоцерковскую заочно арестовали по делу о распространении фейков об армии РФ. Об этом стало известно 24 мая из материалов, появившихся на сайте Мосгорсуда.
В середине марта Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Белоцерковской по
Следствие считает, что девушка в своих социальных сетях публиковала «заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства».
При этом в СКР уточняли, что блогер находится за пределами России.
МВД России 13 мая объявило блогера в розыск. Ранее Белоцерковская сообщила, что отдала свой журнал «Собака», которым владела 23 года, гендиректору Инессе Гаевской и главреду Яне Милорадовской.