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    Блогера Белоцерковскую заочно арестовали по делу о фейках про армию

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    6 комментариев

    Блогера и основательницу петербургского журнала «Собака» Веронику Белоцерковскую заочно арестовали по делу о распространении фейков об армии РФ. Об этом стало известно 24 мая из материалов, появившихся на сайте Мосгорсуда.

    В середине марта Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Белоцерковской по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС России). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

    Следствие считает, что девушка в своих социальных сетях публиковала «заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства».

    При этом в СКР уточняли, что блогер находится за пределами России.

    МВД России 13 мая объявило блогера в розыск. Ранее Белоцерковская сообщила, что отдала свой журнал «Собака», которым владела 23 года, гендиректору Инессе Гаевской и главреду Яне Милорадовской.

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    Комментарии (6)

    angel of death
    весьма странно, что 6.854 миллиардов человек на планете Земля видят ситуацию иначе =)
    не находите ли? =)
    Инкогнито2021
    А те кто нам очки втирает про отсутствие потерь на крейсере Москва, понесут ответственность?
    Cashmare
    а что насчёт "достоверных" сведений от министерства обороны, согласно которым у украины ещё месяц назад вся авиация успешно закончилась?
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