Блогера Белоцерковскую заочно арестовали по делу о фейках про армию

Блогера и основательницу петербургского журнала «Собака» Веронику Белоцерковскую заочно арестовали по делу о распространении фейков об армии РФ. Об этом стало известно 24 мая из материалов, появившихся на сайте Мосгорсуда.

В середине марта Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Белоцерковской по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС России). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

