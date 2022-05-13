Блогера Белоцерковскую объявили в розыск. Ей вменяют фейки про армию

В середине марта Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Белоцерковской по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС России). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.



Следствие считает, что девушка в своих социальных сетях публиковала «заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства».

