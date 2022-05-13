Блогера Белоцерковскую объявили в розыск. Ей вменяют фейки про армию

МВД России объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую, следует из базы данных ведомства.
«Разыскивается по статье УК», — сказано в базе.
В середине марта Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Белоцерковской
Следствие считает, что девушка в своих социальных сетях публиковала «заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства».
При этом в СКР уточняли, что блогер находится за пределами России.
7 апреля Белоцерковская сообщила, что отдала свой журнал «Собака.ру», которым владела 23 года, гендиректору Инессе Гаевской и главреду Яне Милорадовской.