    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 7

    5 м/с, зап

    752мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.78eur65.79
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Блогера Белоцерковскую объявили в розыск. Ей вменяют фейки про армию

    2279
    7 комментариев

    МВД России объявило в розыск блогера Веронику Белоцерковскую, следует из базы данных ведомства.

    «Разыскивается по статье УК», — сказано в базе.

    ПоделитьсяПоделиться

    В середине марта Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Белоцерковской по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС России). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

    Следствие считает, что девушка в своих социальных сетях публиковала «заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства».

    При этом в СКР уточняли, что блогер находится за пределами России.

    7 апреля Белоцерковская сообщила, что отдала свой журнал «Собака.ру», которым владела 23 года, гендиректору Инессе Гаевской и главреду Яне Милорадовской.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    22.22
    Лови его ! Ищи его! ( БУРАТИНО)
    своих не бросаем
    так опровергнете для начала...
    latronaxe
    Ищите-ищите... Свои штаны.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close