    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -4

    4 м/с, ю-в

    743мм

    100%

    Подробнее
    usd82.6eur90.6
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Фигурант уголовного дела о фейках блогер Белоцерковская отдала свой журнал «Собака.ру» гендиректору и главреду

    2
    Печать

    Владелица петербургского журнала «Собака.ру» Вероника Белоцерковская отдала издание, которым владела 23 года. Об этом она 7 апреля написала у себя в социальных сетях.

    По словам блогера, она ничем не может помочь своему детищу, но может навредить. Поэтому приняла решение отдать его в руки тех, кто его делал эти годы, — «Инессы и Яны». В данном случае речь идет о генеральном директоре «Собаки» Инессе Гаевской и главном редакторе Яне Милорадовской.

    В середине марта 2022 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Белоцерковской за посты в социальных сетях, которые, по мнению следствия, являются фейками о действиях Вооруженных сил РФ во время спецоперации России на Украине.

    «Собака.ру» — старейшее издание Петербурга о моде, красоте, стиле и жизни селебрити.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    265026611
    писец писаки(((( 5 ошибок
    274547244
    "отдать его в тех, кто его делал"
    У вас гастеры тексты пишут?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний