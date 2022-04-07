Фигурант уголовного дела о фейках блогер Белоцерковская отдала свой журнал «Собака.ру» гендиректору и главреду

Владелица петербургского журнала «Собака.ру» Вероника Белоцерковская отдала издание, которым владела 23 года. Об этом она 7 апреля написала у себя в социальных сетях.



По словам блогера, она ничем не может помочь своему детищу, но может навредить. Поэтому приняла решение отдать его в руки тех, кто его делал эти годы, — «Инессы и Яны». В данном случае речь идет о генеральном директоре «Собаки» Инессе Гаевской и главном редакторе Яне Милорадовской.



В середине марта 2022 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Белоцерковской за посты в социальных сетях, которые, по мнению следствия, являются фейками о действиях Вооруженных сил РФ во время спецоперации России на Украине.

