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Блогер Белоцерковская стала фигурантом уголовного дела о фейках про российскую армию

Следком возбудил уголовное дело по новой статье о фейках про действия ВС РФ в отношении блогера Вероники Белоцерковской. Ее намерены объявить в розыск.

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О возбуждении дела по статье 207.3 СК сообщает 16 марта. По версии следствия, публикуя посты в Instagram, Белоцерковская публично распространяла заведомо ложную информацию о действиях российской армии, и делала это «по мотивам политической ненависти или вражды». «Под видом достоверных сообщений в них содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства», — уточнили в СК.

В комитете добавляют, что Белоцерковская уехала из России, в связи с чем она может быть объявлена в международный розыск.

Статья появилась в Уголовном кодексе 4 марта. Белоцерковская не первая, кому ее вменяют. Ранее под запретом определенных действий как подозреваемые оказались жительница города Северск и житель Томска.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (42)

260606060
Разрушенные дома и разбомбленные улицы весь мир уже видит, они сами наверно рухнули и сгорели, от естественного износа. 3 млн беженцев уехали тоже просто в другие страны отдохнуть. Да-да, верим, 100%.
X-кот
кто-кто там, самый честный и неподкупный, говорил, что за содержание аккаунта в инсте наказывать не будут? Чистая правда всегда, как обычно?
VKuser4069393
Буржуйка и парвеню Никочка. Ее нужно судить за дурной вкус. И не пускать в бомонд.
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