Блогер Белоцерковская стала фигурантом уголовного дела о фейках про российскую армию

О возбуждении дела по статье 207.3 СК сообщает 16 марта. По версии следствия, публикуя посты в Instagram, Белоцерковская публично распространяла заведомо ложную информацию о действиях российской армии, и делала это «по мотивам политической ненависти или вражды». «Под видом достоверных сообщений в них содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства», — уточнили в СК.

В комитете добавляют, что Белоцерковская уехала из России, в связи с чем она может быть объявлена в международный розыск.

Статья появилась в Уголовном кодексе 4 марта. Белоцерковская не первая, кому ее вменяют. Ранее под запретом определенных действий как подозреваемые оказались жительница города Северск и житель Томска.