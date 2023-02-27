«СОГАЗ-Недвижимость» купит санаторий «Белые ночи» в Сестрорецке

По итогам торгов Петербург продаст санаторий «Белые ночи» в Сестрорецке компании «СОГАЗ-Недвижимость», которая арендует лечебницу в настоящее время. Это следует из протокола аукциона, опубликованного в ГИС «Торги». Первым на итоги аукциона обратил внимание «Ъ».



«СОГАЗ-Недвижимость» стал единственным участником аукциона, и санаторий уйдет в собственность компании по начальной цене в размере 1,75 млрд рублей.