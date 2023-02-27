«СОГАЗ-Недвижимость» купит санаторий «Белые ночи» в Сестрорецке

По итогам торгов Петербург продаст санаторий «Белые ночи» в Сестрорецке компании «СОГАЗ-Недвижимость», которая арендует лечебницу в настоящее время. Это следует из протокола аукциона, опубликованного в ГИС «Торги». Первым на итоги аукциона обратил внимание «Ъ».
«СОГАЗ-Недвижимость» стал единственным участником аукциона, и санаторий уйдет в собственность компании по начальной цене в размере 1,75 млрд рублей.
В состав лота вошли 14 зданий, два земельных участка и помещение. Общая площадь зданий составляет
Когда законопроект о включении в план приватизации санатория проходил слушания в Заксобрании, решение о продаже вызвало споры среди депутатов, некоторые члены парламента выступали против. При этом парламентское большинство отказалось ограничить приватизацию «Белых ночей».
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами, при которых Смольный выставил на продажу «Белые ночи», и поручил провести проверку. О ее итогах пока не сообщалось.