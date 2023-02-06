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    Бастрыкин заинтересовался приватизацией санатория «Белые ночи»

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    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил региональному управлению проверить обстоятельства, при которых Смольный выставил на торги санаторий «Белые ночи» в Курортном районе Петербурга. Об этом 6 февраля сообщило ведомство.

    В СК обратили внимание, что обратиться в ведомство с просьбой проверить приватизацию санатория собирались городские активисты. По их мнению, приватизация может нарушить права горожан и, возможно, закроет доступ на территорию «Белых ночей». Теперь ведомство проводит проверку.

    В план приватизации санаторий в Сестрорецке включили еще в прошлом году. При этом во время утверждения документа в Заксобрании возникла бурная дискуссия. Кроме того, по информации депутата Александра Новикова, под санаторием расположено бомбоубежище. В случае, если бы этот объект являлся действующим, это могло бы помешать продаже санатория. Кроме того, парламент не поддержал предложение депутата Дмитрия Павлова, который предлагал ограничить приватизацию: прописать, что использование «Белых ночей» возможно только по назначению — в санаторно-курортных целях.

    На торги санаторий был выставлен в конце января по начальной стоимости 1,75 млрд рублей. Объект представляет собой территорию в 33 га и комплекс из 14 зданий. Аукцион планируется провести 22 февраля. В настоящее время у санатория есть обременение в виде договора аренды с ООО «ММЦ "СОГАЗ"».

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