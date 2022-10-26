Петербургские депутаты в I чтении согласовали приватизацию санатория «Белые ночи». Помешать продаже теперь может бомбоубежище

Депутаты петербургского парламента в первом чтении согласовали приватизацию санатория «Белые ночи» в Курортном районе. Законопроект вызвал бурную дискуссию.

Как рассказали чиновники Смольного, представлявшие документ, сроки приватизации санатория пока неизвестны, но явно это не произойдёт скоро. «Но износ здания нарастает — с 1987 года там не было капитального ремонта, в него требуются капитальные вложения», — отметил представитель губернатора Константин Сухенко. Он пояснил, что сейчас комплекс в 150 номеров находится в аренде у «Согаза» и, скорее всего, санаторий убыточный.



Чиновники утверждают, что арендатор может попросить у властей провести там ремонт — тогда городу придётся выложить немалую сумму. Сейчас доход от аренды ежегодно составляет 84 млн рублей. Ориентировочная стоимость комплекса — 1,5 млрд рублей.

В ответ на вопрос, почему так мало, который задала депутат Ирина Иванова, чиновники заявили, что это примерная оценка — будут работать независимые оценщики. Реализовать здание планируется через аукцион.

«Объявленный победитель будет собственником здания, но аренда останется, а после покупки арендатор и собственник будут решать вопрос пользования между собой. Но может быть такое, что арендатор и собственник совпадут», — заявила представитель петербургской администрации.



Во время обсуждения депутат Александр Новиков спросил, что будет с бомбоубежищем, находящимся внутри здания. Чиновники заверили его: если там правда есть убежище, это помешает продаже.

Резко против приватизации выступил депутат Борис Вишневский: «Ровно всё то же самое уже было. На месте пансионата «Дюны» построен жилой комплекс «Светлый мир внутри». Но администрация не увидела нарушений, а теперь там восьмиэтажные апартаменты. Будет ровно то же самое».

Против выступили и представители фракции «Новые люди»: Дмитрий Павлов сообщил, что сейчас в санатории работают ученые и врачи. «Продажа госимущества, являющегося символом Петербурга, ниже рыночной стоимости нецелесообразна». Он пояснил, что сейчас санаторий предлагают продать по цене 27 тысяч рублей за квадратный метр, тогда как хорошо было бы увеличить эту сумму до 140 тысяч рублей и прописать обременения, которые бы не дали сделать из лечебного учреждения ЖК.

