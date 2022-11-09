ЗакС отказался ограничить приватизацию пансионата «Белые ночи»

Заксобрание Петербурга на заседании 9 ноября не поддержало предложение депутата от «Новых людей» Дмитрия Павлова разрешить приватизацию пансионата «Белые ночи» с условием, что он будет использоваться по санаторно-курортному направлению. Свое предложение депутат внес в рамках второго чтения законопроекта о приватизации пансионата. «В настоящее время санаторий «Белые ночи» — это мощная материально-техническая база, развитая инфраструктура, качественное и эффективное санаторно-курортное лечение, широкий спектр медицинских услуг. Штат санатория — более 300 человек», — сказал Павлов.

Парламентарий предложил для сохранения функционала объекта в качестве санатория установить в отношении будущего собственника здания обязанность использовать санаторий по его назначению. Ограничение действовало бы по 1 января 2066 года. Павлов напомнил, что аналогичное ограничение сегодня установлено и в договоре аренды санатория сроком на 49 лет.

Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко заявил, что Смольный не поддерживает это предложение, так как статусом участка и действующим договором аренды «сохранение профиля данного учреждения обеспечено». Он напомнил, что условия приватизации определяет исполнительная, а не законодательная власть.

Предложенную Павловым поправку поддержали всего 13 членов парламента — этого количества голосов недостаточно для ее принятия. Еще одну поправку внес коммунист Алексей Зинчук. Он предложил, чтобы закон вступил в силу только с 1 января 2024 года. Он отметил, что чиновники озвучивали минимальную сумму приватизации — 1,5 млрд рублей. «Реальная стоимость ее в разы больше, как минимум, 7–10 млрд рублей», — считает депутат. Этим он объяснил свое предложение отложить приватизацию. Зинчук напомнил, что случилось с приватизированным пансионатом «Дюны»: он превратился в апарт-отели и жилые дома, и подчеркнул необходимость не допустить такую ситуацию с «Белыми ночами».