ЗакС отказался ограничить приватизацию пансионата «Белые ночи»

Заксобрание Петербурга на заседании 9 ноября не поддержало предложение депутата от «Новых людей» Дмитрия Павлова разрешить приватизацию пансионата «Белые ночи» с условием, что он будет использоваться по санаторно-курортному направлению.
Свое предложение депутат внес в рамках второго чтения законопроекта о приватизации пансионата. «В настоящее время санаторий «Белые ночи» — это мощная материально-техническая база, развитая инфраструктура, качественное и эффективное санаторно-курортное лечение, широкий спектр медицинских услуг. Штат санатория — более 300 человек», — сказал Павлов.
Парламентарий предложил для сохранения функционала объекта в качестве санатория установить в отношении будущего собственника здания обязанность использовать санаторий по его назначению. Ограничение действовало бы по 1 января 2066 года. Павлов напомнил, что аналогичное ограничение сегодня установлено и в договоре аренды санатория сроком на 49 лет.
Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко заявил, что Смольный не поддерживает это предложение, так как статусом участка и действующим договором аренды «сохранение профиля данного учреждения обеспечено». Он напомнил, что условия приватизации определяет исполнительная, а не законодательная власть.
Предложенную Павловым поправку поддержали всего 13 членов парламента — этого количества голосов недостаточно для ее принятия.
Еще одну поправку внес коммунист Алексей Зинчук. Он предложил, чтобы закон вступил в силу только с 1 января 2024 года. Он отметил, что чиновники озвучивали минимальную сумму приватизации — 1,5 млрд рублей. «Реальная стоимость ее в разы больше, как минимум, 7–10 млрд рублей», — считает депутат. Этим он объяснил свое предложение отложить приватизацию. Зинчук напомнил, что случилось с приватизированным пансионатом «Дюны»: он превратился в апарт-отели и жилые дома, и подчеркнул необходимость не допустить такую ситуацию с «Белыми ночами».
В ответ Сухенко напомнил, что сумму, которую получит казна города в результате приватизации, определяется по итогам аукциона. По его мнению, никаких оснований, что в 2024 году город сможет продать санаторий дороже, нет. Эту поправку ЗакС также не утвердил. За нее проголосовали всего 13 депутатов.
Во время первого чтения депутат Александр Новиков озвучил информацию, согласно которой в санатории находится бомбоубежище, и поинтересовался, что будет с ним. Чиновники в ответ заверили: если это действительно так, это помешает продаже.