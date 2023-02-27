ЗакС-бомба. Кто заказал спикера Новоселова

Место взрыва — автомобиль Поделиться Поделиться





Расследование преступлений мафии в Петербурге 90-х обнажило до сих пор туманных организаторов и вдохновителя убийства спикера ЗакСа Виктора Новоселова. Это история о противостоянии двух могущественных кланов, имевших уже политические амбиции.

Недавно «Фонтанка» рассказала о расправе над ярким петербургским бизнесменом, ставшим даже депутатом Госдумы, — Марком Горячевым. Следствие уверено, что его расчленили и утопили в Финском заливе по команде известного в прошлом преступного авторитета Константина Яковлева по прозвищу Могила. По информации нашего издания, весной Следственный комитет готовится предъявить тем же персонажам демонстративную ликвидацию чрезвычайно заметного петербургского политика — Виктора Новоселова.



Понимание, кто приказал взорвать Новоселова в конце 1999 года, пришло не вдруг. Этому предшествовала двухлетняя разработка заказного отдела петербургского главка. Несмотря на то, что тогда с поличным задержали непосредственного исполнителя Гудкова, вскоре журналистом «Фонтанки» Евгением Вышенковым был найден его напарник Малыш; арестованы их помощники, до главного интересанта так и не дотянулись.

В тот день на Московском проспекте Гудков установил на крышу служебной автомашины Новоселова особое взрывное устройство направленного действия (изготовлено в Европе). При отходе его ранил охранник. Гудков отбывает пожизненное наказание. Уничтожение было его работой. Ему насчитали 5 убийств.



По данным «Фонтанки», теперь Гудков рассказывает, о чем он молчал 20 лет. Следствие и уголовный розыск подкрепились и другими воспоминаниями. Их дали те, кто входил в круг Кости Могилы. Таким образом стало прозрачным, по какой вертикали шла команда бросить бомбу.

Приказ отдал Яковлев-Могила (убит в 2003 году). Его первый зам Владимир Кулибаба, в прошлом президент Федерации вольной борьбы в Петербурге (арестован и обвинен в ряде убийств), поручил это Дмитрию Скворцову, впоследствии доросшему до помощника замминистра МВД (в розыске, за границей). Скворец нарезал задачу командиру специальной группы киллеров — Олегу Тарасову (убит ими же в Греции). Тарас и вывел на цель Гудкова.



Мало кто сейчас помнит, что в те годы не являлась тайной связь Виктора Новоселова и самой сильной неформальной фигуры города Владимира Кумарина (с 2007 года находится под арестом по ряду приговоров). Конечно, этот взрыв ослабил его позиции. И уж совсем забылась эпохальная встреча в отеле «Астория» самого Константина Яковлева с тем же Кумариным. Они встретились через полгода после убийства, пригласив на свое показное примирение известного журналиста Андрея Константинова. Его публикации об этом остались. Всё это подробно описало издание 47news. Не пропустите — такие сюжеты более невозможны.

