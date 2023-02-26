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    Трассу М-11 частично открыли после гигантского ДТП. Москвичи смогут доехать до Петербурга напрямую

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    Движение из Москвы в Петербург частично восстановлено после гигантской аварии в Новгородской области.

    Для автомобилистов, которые едут из Москвы, открыто движение по М-11 «Нева» на ПВП 330 км. Об этом сообщает «Автодор» в телеграм-канале 26 февраля.

    «Движение будет идти по одной полосе. На 503 км ведутся работы по демонтажу ограждения для перепуска движения из Петербурга в Москву по встречному направлению», — уточнили в компании.

    Объехать затор можно на съезде на дорогу М-10 на 330-м километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545-м километре по направлению в Москву. Также организованы пункты обогрева для водителей.

    По уточнённым данным, в массовой аварии столкнулся 41 автомобиль. Погибла женщина, также в больницу отправлены четверо детей с травмами и ещё одна пострадавшая. Водители массово жаловались на плохую уборку трассы.

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