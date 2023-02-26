На юге Петербурга мужчина зашёл в магазин с автоматом. Оказалось, что это оружие у него было не единственным

Полиция Московского района задержала на юге Петербурга мужчину, который пришёл в магазин с охолощённым автоматом. Информация о происшествии на Пулковском шоссе, д. 20, поступила на пульт дежурного накануне в 21:02, сообщили «Фонтанке» 26 февраля в ГУ МВД по городу и области.



Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан 49-летний мужчина, у которого изъяли охолощённый автомат BWO-925.



В дальнейшем, в ходе осмотра квартиры нарушителя, расположенной в соседнем доме, были изъяты: банка бездымного пороха «Сокол», 99 светозвуковых патронов калибра 7,62 мм, 30 светозвуковых патронов калибра 9 мм, 70 патронов 12-го калибра, 14 патронов 16-го калибра, ствол с УСМ от гладкоствольного охотничьего ружья, предмет, похожий на пистолет «Вальтер РР» (без номера), и пневматическая винтовка Smersh.

