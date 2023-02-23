Новый директор «Манежа» Анна Ялова: «Мы обладаем феноменальным культурным потенциалом»

Фото: предоставлено Манежем Поделиться Поделиться





В середине февраля Анна Ялова избавилась от приставки и. о. и стала директором Центрального выставочного зала «Манеж». Поэтому на вернисаже выставки «Первая позиция. Русский балет» к гостям она обращалась в новом статусе. И дала свое первое интервью «Фонтанке» в этом качестве.

— Анна, это ваша первая выставка в статусе директора. Какие цели-задачи перед собой видите?

— На самом деле, все цели и задачи, которые «Манеж» поставил перед собой 7 лет назад, актуальны и важны до сих пор. Мы говорим о современной культуре, мы говорим о классическом искусстве. Манеж очень универсальное пространство, в котором можно показывать любое искусство — и живопись, и скульптуру, и музыкальные концерты мы здесь проводим. Наша команда выбрала этот курс 7 лет назад и до сих пор его придерживается.



— Современное искусство — наиболее пострадавшая область культуры, если говорить о прекращении международных контактов. Раньше Манеж проводил шикарные выставки современных зарубежных авторов. Как будете выкручиваться?

— Мне очень приятно, что вы говорите «шикарные», но я категорически не соглашусь со словом «выкручиваться». На самом деле, у нас огромные фонды, мы обладаем феноменальным культурным потенциалом, которого хватит на много-много лет.

— Это вы что имеете в виду? Коллекцию Манежа?

— Я говорю о музейном фонде Российской Федерации. В Манеже мы можем проводить сборные выставки в коллаборации с разными музеями. И например, в недавней выставке «Зерцало», где был представлен русский провинциальный портрет, приняли участие 17 российских музеев. Исключительно российская выставка вызвала огромный ажиотаж и в музейном сообществе, и у публики. Сейчас мы бьем все рекорды посещаемости и очень оптимистично смотрим на то, что нам предстоят и другие большие межмузейные коллаборации.



— То есть вы ориентируетесь именно на музейные собрания, а не на частные коллекции и не на поиск художников.

— Мы работаем на разных направлениях, и с коллекционерами тоже — даже на нынешней выставке представлены работы из частных коллекций. И это сейчас совершенно нормальная практика. И частные собрания, и музеи, и фонды — со всеми работаем, у нас нет никаких предпосылок для опасений.

— Выставка «Русский балет» задумывалась очень давно...

— Три года мы над ней работаем.

— Мы ее первый раз анонсировали как одну из предстоящих крупных выставок 2022 года. А потом что-то пошло не так.



— У нас все пошло ровно так, как и надо: да, немножечко пандемия нам сбила планы, но это рабочая ситуация. Ко всему прочему мы были удостоены чести выиграть грант Президентского фонда культурных инициатив. А это тоже довольно сложная работа с документами, и для того, чтобы все правильно оформить, нам нужно было некоторое время. И мы его с большой пользой провели. Более того, здесь практически тысяча экспонатов из 40 музеев. А это огромный труд. У нас практически от каждого музея приезжали хранители, чтобы осуществить развеску. И в какой-то момент здесь было довольно суетно.



— Один из кураторов выставки упомянул, что из-за того, что нарушились международные контакты, не удалось получить на выставку некоторые экспонаты. В частности, он называл коробки Сержа Лифаря…

— Это про Музей Монте-Карло. Мы много музеев задействовали еще на подготовительном этапе. Но остановились на российских, потому что потенциал наш огромен.



О том, кто такая Анна Ялова и чем она занималась до прихода в Манеж, —читайте на «Фонтанке».

Беседовала Алина Циопа, «Фонтанка.ру»