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    Манеж соберет более тысячи предметов из десятков музеев России на масштабной выставке про русский балет

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    Фото: © Центральный выставочный зал «Манеж»
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    Новый проект в Манеже позволит зрителям побывать в «Царской ложе», увидеть пуанты Матильды Кшесинской и пачку Галины Улановой, личные вещи Петра Чайковского, Агриппины Вагановой и Александра Бенуа, афиши знаменитых «Русских сезонов», а также полотна Михаила Врубеля и Зинаиды Серебряковой. Словом, предмет национальной гордости должен предстать во всей красе.

    К. М. Тер-Степанова в роли Сюимбике, балет «Шурале»
    К. М. Тер-Степанова в роли Сюимбике, балет «Шурале»Фото: © Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина, фото предоставлено пресс-службой Манежа
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    Выставка «Первая позиция. Русский балет» традиционно для Манежа амбициозна. Организаторы обещают эффектный рассказ о развитии балета в России, о балетмейстерах, хореографах, танцовщиках. Вас ждут причудливые пространственные решения: зрители смогут символически «побывать» за кулисами театра, в технической зоне, в ложе и партере.

    Проект будет состоять из профильных разделов, соответствующих историческим периодам и аспектам балетной жизни: «Царская ложа», «Советский балет», «Костюмерный цех», «Анатомия балета», «Школа». Они расскажут об особенностях русской балетной школы, эволюции костюмов и даже о том, как работает тело танцора с точки зрения законов физики и биомеханики.

    Балетные туфли М. Ф. Кшесинской
    Балетные туфли М. Ф. КшесинскойФото: © ГА РФ, фото предоставлено пресс-службой Манежа
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    Экспонаты для выставки предоставят более сорока музеев, архивов и библиотек Петербурга, Москвы и других регионов страны. Исторические артефакты дополнят мультимедийные инсталляции, также важной частью проекта станет аудиосопровождение — «вести» гостей по выставке будут голоса артистов Юлии Рутберг и Игоря Миркурбанова. Автор концепции и архитектор проекта — генеральный директор Planet9 Агния Стерлигова. Организаторы приводят ее слова о том, что бюро задумало выставку про балет много лет назад — и теперь, наконец, «необъятность темы позволяет каждому найти свою оптику для рассказа».

    Выставка «Первая позиция. Русский балет» пройдет в Манеже с 22 февраля по 21 мая 2023 года.

    6+

    Анастасия Семенович

    Фото: © Центральный выставочный зал «Манеж»
    К. М. Тер-Степанова в роли Сюимбике, балет «Шурале»
    К. М. Тер-Степанова в роли Сюимбике, балет «Шурале»Фото: © Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина, фото предоставлено пресс-службой Манежа
    Балетные туфли М. Ф. Кшесинской
    Балетные туфли М. Ф. КшесинскойФото: © ГА РФ, фото предоставлено пресс-службой Манежа

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