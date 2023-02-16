Петербургскому выставочному залу «Манеж» назначили директора

ЦВЗ «Манеж» возглавит его замдиректора по развитию Анна Ялова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале 16 февраля вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

«Знаю Анну очень давно и уверен, что впереди у нас много интересных проектов», — написал он.

Ялова исполняла обязанности директора с осени 2022 года, когда стало известно об уходе с этой должности Павла Пригара. Тот не стал продлевать договор, действовавший у него до конца лета. Время его работы во главе учреждения запомнилось яркими масштабными выставками внутри здания и на прилегающих территориях — с момента завершения реконструкции Манежа.

В информации об Анне Яловой на сайте выставочного зала говорится о том, что она — «профессиональный музейщик»: училась на философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», имеет опыт работы в журналистике и социальной рекламе.

«Я всегда стараюсь заниматься только тем, что мне интересно, — приводится цитата Яловой. — А в Манеже мне интересно каждый день. Пространство трансформируется под каждый новый проект, и ты тоже должен меняться, даже на административной работе».



Через несколько дней в Манеже откроется выставка «Первая позиция. Русский балет».