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    Павел Пригара покидает пост директора Центрального выставочного зала «Манеж»

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    Павел Пригара, руководивший ЦВЗ «Манеж» с 2016 года, уходит с должности директора выставочного зала — эту информацию «Фонтанке» подтвердили в комитете по культуре 31 августа. Глава учреждения культуры не стал продлевать договор, действовавший у него до конца лета. По информации источников нашего издания, Пригара будет дальше работать в Москве, но уже не в галереях или музеях. Сам он не ответил на звонок.

    Имя нового директора «Манежа» ни в комитете по культуре, ни в арт-среде не называют, намекая, что вопрос еще не решен: решение о непродлении контракта было для многих неожиданностью. Исполняющей обязанности директора назначена замдиректора по развитию Анна Ялова. По мнению некоторых собеседников «Фонтанки», в дальнейшем она может быть утверждена в этой должности.

    Павел Пригара пришел на работу в «Манеж» не из сферы искусства, а из бизнеса и госслужбы, но за годы работы сумел превратить вверенную ему площадку в одно из самых модных и прогрессивных учреждений культуры, события которого отличались хорошим вкусом и грамотной концепцией, а сам стал одной из самых заметных фигур арт-бизнеса в городе, притом удачно пробуя себя в кураторском деле.

    «Для меня решение Павла Сергеевича было достаточно неожиданным, — прокомментировал «Фонтанке» председатель попечительского совета «Манежа», ректор петербургской Академии художеств Семен Михайловский. — Он сделал очень многое, и даже в сегодняшней сложной ситуации, когда все международные проекты остановились, были возможности продолжать работу. Представить себе человека, который с таким же безупречным вкусом и заинтересованностью продолжил бы дело, непросто в сегодняшнем Петербурге».

    Собеседник «Фонтанки» выразил опасения, что политика выставочного зала теперь может измениться в пользу более коммерческих по своей сути проектов, что приведет к потере для Петербурга очень важной культурной площадки.

    «Манеж» за эти годы стал очень важен для города, там проходили значимые выставки, мероприятия в рамках культурного форума, и Павел Сергеевич тратил очень много времени, сил и, изначально будучи человеком из другого мира, превратил зал в очень приличное место, и потерять это было бы невероятно обидно», — заключил Михайловский.

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