В День защитника Отечества Путин рассказал об укреплении ядерной триады

Президент РФ Владимир Путин в своём поздравлении с Днём защитника Отечества особо подчеркнул, что Россия продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады.
В 2023 году, по словам главы государства, на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой. Также продолжится серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнутся массовые поставки ракет морского базирования «Циркон».
С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера «Император
Напомним, накануне Совет Федерации и Госдума одобрили законопроект, предусматривающий приостановление действия договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (
«Фонтанка» писала, что видеопоздравление Владимира Путина с Днём защитника Отечества было опубликовано пресс-службой Кремля в ночь на 23 февраля.
По случаю праздника в Петербурге состоится праздничный салют. Артиллерийские залпы прогремят от стен Петропавловской крепости в 21:00.