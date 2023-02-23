    Сейчас

    -13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -13˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -16

    0 м/с, штиль

    767мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd74.71eur79.57

    В День защитника Отечества Путин рассказал об укреплении ядерной триады

    1627
    6 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин в своём поздравлении с Днём защитника Отечества особо подчеркнул, что Россия продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады.

    В 2023 году, по словам главы государства, на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой. Также продолжится серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнутся массовые поставки ракет морского базирования «Циркон».

    С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера «Император Александр III» доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%, заявил Путин.

    Напомним, накануне Совет Федерации и Госдума одобрили законопроект, предусматривающий приостановление действия договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

    «Фонтанка» писала, что видеопоздравление Владимира Путина с Днём защитника Отечества было опубликовано пресс-службой Кремля в ночь на 23 февраля.

    По случаю праздника в Петербурге состоится праздничный салют. Артиллерийские залпы прогремят от стен Петропавловской крепости в 21:00.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    23 ФевраляДень защитника ОтечестваЯдерное оружиеПутинЯдерное вооружение
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close