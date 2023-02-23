В День защитника Отечества Путин рассказал об укреплении ядерной триады

Президент РФ Владимир Путин в своём поздравлении с Днём защитника Отечества особо подчеркнул, что Россия продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады.



В 2023 году, по словам главы государства, на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой. Также продолжится серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнутся массовые поставки ракет морского базирования «Циркон».

