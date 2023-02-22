Совфед вслед за Госдумой единогласно одобрил приостановление ДСНВ

Совет Федерации одобрил законопроект, предусматривающий приостановление действия договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
«За» проголосовали 157 сенаторов. Никто не высказался против и не воздержался.
Ранее в среду депутаты Госдумы так же единогласно одобрили данный закон. В пояснительной записке к документу указывалось, что США «целенаправленно не выполняют свои обязательства» по договору в сфере взаимной инспекционной деятельности, что и является причиной такого шага со стороны Москвы. Решение о возобновлении действия ДСНВ остается за президентом.