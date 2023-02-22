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    Совфед вслед за Госдумой единогласно одобрил приостановление ДСНВ

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    Совет Федерации одобрил законопроект, предусматривающий приостановление действия договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

    «За» проголосовали 157 сенаторов. Никто не высказался против и не воздержался.

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    Ранее в среду депутаты Госдумы так же единогласно одобрили данный закон. В пояснительной записке к документу указывалось, что США «целенаправленно не выполняют свои обязательства» по договору в сфере взаимной инспекционной деятельности, что и является причиной такого шага со стороны Москвы. Решение о возобновлении действия ДСНВ остается за президентом.

    21 февраля в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о решении приостановить участие в ДСНВ. Президент назвал «бредом» требования НАТО пустить свои инспекции на российские ядерные объекты в текущих реалиях. В НАТО по этому поводу выразили сожаление. В МИД РФ сомневаются в возможности возобновления переговоров с Вашингтоном по договору в ближайшее время. «Фонтанка» попыталась разобраться, чем грозит решение лидера РФ выйти из договора об СНВ.

    Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3 подписан в 2010 году. Он предполагает сокращение с каждой стороны числа боезарядов до 1550, а средств их доставки — до 700 единиц. Первое соглашение между странами об ограничении ядерного арсенала было заключено еще в 1972 году. В 1979 году СССР и США договорились ограничить количество средств доставки до 2500 с каждой стороны. Логическим продолжением стало заключение в 1987 году договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (до 5500 км). В 1991 году заключен договор СНВ-1 (1600 средств доставки и 6000 боезарядов). В 1993 году удалось договориться в рамках СНВ-2 о предельной численности боезарядов в 3500 единиц. В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетной обороне (вторая часть системы глобального ядерного сдерживания), в ответ на это РФ вышла из СНВ-2. До 2010 года вместо него действовал договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов. По оценкам экспертов, в 2020 году Россия имела 510 развернутых носителя ядерных вооружений, 1 447 ядерных боезарядов и 764 развернутых и неразвернутых пусковых установок. У США было 675 носителей, 1 457 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых ПУ.

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