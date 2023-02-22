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    Генпрокуратура направила в суд дело писателя Глуховского* о дискредитации армии. Он заочно арестован

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    Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении писателя Дмитрия Глуховского* (признан в РФ иноагентом). Его обвиняют по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

    Как сообщили в Генпрокуратуре вечером 22 февраля, по версии следствия, в период с марта по май 2022 года Глуховский, находясь за пределами РФ, размещал на своих личных страницах в соцсетях текстовые записи видеоролики, содержащие заведомо ложную информацию о действиях военнослужащих ВС РФ на территории боевых действий в ДНР.

    В связи с тем, что Глуховский скрылся от следствия и суда, находится за пределами страны, он объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пояснили в надзорном ведомстве.

    При этом в Генпрокуратуре подчеркнули, что учитывая тот факт, что «реальная возможность участия Глуховского в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, судебное разбирательство будет проведено без фигуранта».

    Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы.

    «Фонтанка» писала, что писатель и журналист Дмитрий Глуховский был включён в реестр СМИ-иноагентов в октябре прошлого года.

    * Включён Минюстом РФ в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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    ГенпрокуратураДмитрий ГлуховскийИноагентыСуд
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