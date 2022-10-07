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    Минюст включил Дмитрия Глуховского* и Оксимирона** в список иноагентов

    1978
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    Писатель и журналист Дмитрий Глуховский включен в реестр СМИ-иноагентов. Соответствующая информация размещена вечером 7 октября на официальном сайте Минюста.

    В список физлиц-иноагентов внесен Мирон Федоров (Оксимирон).

    Также списки иноагентов пополнили четыре журналиста и НКО.

    Мирон Фёдоров попал в список физлиц-иноагентов за осуществление политической деятельности, сказано на сайте. Вместе с ним в реестр добавили Ирину Сторожеву** и Алену Попову**, отметив их работу на «Радио Свобода»* (также внесено в список СМИ-иноагентов) и «Голос Америки»* (тоже внесен в список СМИ-иноагентов), соответственно.

    Глуховский, колумнист Idel.Реалии* (признано СМИ-иноагентом) Искэндэр Ясавеев* и бурятская журналистка Евгения Балтатарова* получили статус «СМИ-иноагентов».

    Кроме того, в список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иностранного агента», включили «Ресурсный центр для ЛГБТ».

    Автору романов «Метро 2033», «Метро 2034», «Пост» и «Текст» Дмитрию Глуховскому в России вменяют публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ (207.3). В июне писателя арестовали заочно. Он связал преследование с постом в соцсети с осуждение спецоперации и нелестным высказыванием в адрес президента России.

    Оксимироном интересуется прокуратура. В конце августа надзор Москвы обратился в суд с требованием признать материалы, распространяемые рэпером в Интернете, экстремистскими. Публичное оправдание идеологии насилия ведомство отыскало в треке «Последний звонок».

    *Признан Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

    **Признан Минюстом физлицом-иноагентом.

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