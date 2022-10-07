Минюст включил Дмитрия Глуховского* и Оксимирона** в список иноагентов

Писатель и журналист Дмитрий Глуховский включен в реестр СМИ-иноагентов. Соответствующая информация размещена вечером 7 октября на официальном сайте Минюста.
В список физлиц-иноагентов внесен Мирон Федоров (Оксимирон).
Также списки иноагентов пополнили четыре журналиста и НКО.
Мирон Фёдоров попал в список физлиц-иноагентов за осуществление политической деятельности, сказано на сайте. Вместе с ним в реестр добавили Ирину Сторожеву** и Алену Попову**, отметив их работу на «Радио Свобода»* (также внесено в список СМИ-иноагентов) и «Голос Америки»* (тоже внесен в список СМИ-иноагентов), соответственно.
Глуховский, колумнист Idel.Реалии* (признано СМИ-иноагентом) Искэндэр Ясавеев* и бурятская журналистка Евгения Балтатарова* получили статус «СМИ-иноагентов».
Кроме того, в список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иностранного агента», включили «Ресурсный центр для ЛГБТ».
Автору романов «Метро 2033», «Метро 2034», «Пост» и «Текст» Дмитрию Глуховскому в России вменяют публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ (207.3). В июне писателя арестовали заочно. Он связал преследование с постом в соцсети с осуждение спецоперации и нелестным высказыванием в адрес президента России.
Оксимироном интересуется прокуратура. В конце августа надзор Москвы обратился в суд с требованием признать материалы, распространяемые рэпером в Интернете, экстремистскими. Публичное оправдание идеологии насилия ведомство отыскало в треке «Последний звонок».
*Признан Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента.
**Признан Минюстом физлицом-иноагентом.