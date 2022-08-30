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    Стало известно, в каком треке Оксимирона прокуратура нашла экстремизм

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    Иск Московской прокуратуры к рэперу Оксимирону связан с его треком, в котором усматривается «публичное оправдание идеологии насилия». Об этом 30 августа сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

    По данным агентства, речь идет о песне «Последний звонок» и видеоклипе на нее.

    Накануне стало известно об иске против рэпера Оксимирона. Истцом выступает и.о. прокурора Москвы Сергей Савенков «в интересах РФ». Он требует признать информационные материалы, распространяемые ответчиком в интернете, экстремистскими.

    Как пишет E1, в 2018 году бывшая активистка Евгения Чудновец потребовала запретить этот трек Оксимирона. Женщина считает, что эта песня могла стать причиной массового убийства в политехническом колледже. Она написала жалобу в Роскомнадзор.

    Сама Чудновец известна тем, что ее в 2016 году осудили на 5 месяцев тюрьмы за репост во «ВКонтакте» ролика с издевательством над обнаженным ребенком. В марте 2017 года приговор отменили.

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