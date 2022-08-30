Стало известно, в каком треке Оксимирона прокуратура нашла экстремизм

Иск Московской прокуратуры к рэперу Оксимирону связан с его треком, в котором усматривается «публичное оправдание идеологии насилия». Об этом 30 августа сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.



По данным агентства, речь идет о песне «Последний звонок» и видеоклипе на нее.



Накануне стало известно об иске против рэпера Оксимирона. Истцом выступает и.о. прокурора Москвы Сергей Савенков «в интересах РФ». Он требует признать информационные материалы, распространяемые ответчиком в интернете, экстремистскими.