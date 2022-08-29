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    Музыка

    На Оксимирона «в интересах РФ» подали в суд: в его произведениях увидели экстремизм

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    В картотеке Замоскворецского районного суда Москвы 29 августа появилась информация о принятии на рассмотрение иска против Федорова М. Я. (судя по всему, речь идет о Мироне Федорове, более известном как рэпер Оксимирон). Истцом выступает и.о. прокурора Москвы Сергей Савенков «в интересах РФ». Он требует признать информационные материалы, распространяемые ответчиком в интернете, экстремистскими.

    О каких конкретно материалах идет речь, пока неизвестно. По всей видимости, это могут быть песни Оксимирона. Артист ранее открыто выражал свою пацифистскую позицию и после начала спецоперации уехал за границу, где давал концерты, средства от которых направлял на помощь украинским детям-беженцам через польскую благотворительную организацию.

    В России фильм с его участием «Ампир V» по роману Виктора Пелевина был снят с проката прямо перед премьерой. В Минкульте отказ в прокатном удостоверении тогда объяснили вопросом к возрастному рейтингу на фильм.

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