На Оксимирона «в интересах РФ» подали в суд: в его произведениях увидели экстремизм

В картотеке Замоскворецского районного суда Москвы 29 августа появилась информация о принятии на рассмотрение иска против Федорова М. Я. (судя по всему, речь идет о Мироне Федорове, более известном как рэпер Оксимирон). Истцом выступает и.о. прокурора Москвы Сергей Савенков «в интересах РФ». Он требует признать информационные материалы, распространяемые ответчиком в интернете, экстремистскими.

О каких конкретно материалах идет речь, пока неизвестно. По всей видимости, это могут быть песни Оксимирона. Артист ранее открыто выражал свою пацифистскую позицию и после начала спецоперации уехал за границу, где давал концерты, средства от которых направлял на помощь украинским детям-беженцам через польскую благотворительную организацию.

