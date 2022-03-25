Фильм «Ампир V» с Оксимироном по роману Пелевина снят с проката прямо перед премьерой

Фильм «Ампир V», экранизация романа Виктора Пелевина Empire V, одну из ролей в которой сыграл рэпер Мирон Федоров (Оксимирон) не выйдет в прокат в запланированный срок. Об этом «Фонтанке» сообщили в кинокомпании «Вольга», которая занимается дистрибуцией фильма.
«Информируем вас о том, что фильм «Ампир V» не будет выпущен в российский кинопрокат в объявленную ранее дату 31 марта. Новая дата выпуска фильма будет объявлена дополнительно», — сказали в компании.
Как ранее сообщала «Фонтанка», фильм должен был выйти в прокат 31 марта 2022 года. Режиссер Виктор Гинзбург начал работу над кинокартиной в 2017 году. Гинзбург уже экранизировал Пелевина, в 2011 году на экраны вышла его постановка самого известного романа писателя Generation П.
Главную роль в фильме сыграл Павел Табаков, роль его антагониста исполнил Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron. По сценарию, превращенный в вампира молодой человек Роман Шторкин (Павел Табаков) узнает, что миром управляют олигархи-вампиры. Они контролируют человечество, высасывая из него радость, мечты и деньги.
В «Ампир V» также снялись Вера Алентова, Федор Бондарчук и Марина Зудина. В саундтреке звучат песни Бориса Гребенщикова и Филиппа Киркорова. В сентябре создатели презентовали трейлер фильма.
Ранее были отменены мартовские концерты Оксимирона в Москве и Петербурге. На благотворительных концертах в Стамбуле и Лондоне артист собрал свыше 50 тысяч долларов детям-беженцам с Украины.