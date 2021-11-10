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Выход вампирского фэнтези по Пелевину с Оксимироном перенесли на весну

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Выход фильма «Ампир V» перенесли на 31 марта 2022 года, — сообщили 19 ноября «Фонтанке» в Sony Pictures. Ранее ожидалось, что премьера экранизации романа Виктора Пелевина в стиле вампирского фэнтези состоится 25 ноября.

Режиссер Виктор Гинзбург начал работу над фильмом в 2017 году. Гинзбург уже экранизировал Пелевина, в 2011 году на экраны вышла его постановка самого известного романа писателя «Generation П».

Главную роль в фильме сыграет Павел Табаков, роль его антагониста исполнит Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron. В «Ампир V» также снялись Вера Алентова, Федор Бондарчук и Марина Зудина. В саундтреке прозвучат песни Бориса Гребенщикова и Филиппа Киркорова.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Мирон Федоров прервал многолетнее творческое молчание и выпустил сингл-исповедь. Его клип на YouTube посмотрело больше 11 миллионов человек за неделю.

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