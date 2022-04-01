Минкульт объяснил невыход в прокат фильма «Ампир V» вопросом по рейтингу

В Министерстве культуры прокомментировали появившуюся в Интернете информацию о том, что фильм Виктора Гинзбурга «Ампир V» не получил прокатного удостоверения и поэтому не вышел в срок. Фильм с рэпером Оксимироном должен был стартовать в прокате 31 марта. О том, что лента не появится на экранах и новая дата релиза неизвестна, прокатчик — компания «Вольга» — объявил еще 25 марта.



«Заявка на получение прокатного удостоверения фильму «Ампир V» в Минкультуры поступила, — сообщила пресс-служба ведомства 1 апреля. — Документы находятся на рассмотрении. Минкультуры направило в адрес заявителя, ООО «Кинокомпания «Квадрат», запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу на фильм. В поданных документах указана возрастная категория 16+, что не соответствует ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

