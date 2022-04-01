    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Переменная облачность, снег

    Ощущается как 0

    1 м/с, с-в

    763мм

    62%

    Подробнее
    usd83.41eur92.49
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Минкульт объяснил невыход в прокат фильма «Ампир V» вопросом по рейтингу

    4
    Печать

    В Министерстве культуры прокомментировали появившуюся в Интернете информацию о том, что фильм Виктора Гинзбурга «Ампир V» не получил прокатного удостоверения и поэтому не вышел в срок. Фильм с рэпером Оксимироном должен был стартовать в прокате 31 марта. О том, что лента не появится на экранах и новая дата релиза неизвестна, прокатчик — компания «Вольга» — объявил еще 25 марта.

    «Заявка на получение прокатного удостоверения фильму «Ампир V» в Минкультуры поступила, — сообщила пресс-служба ведомства 1 апреля. — Документы находятся на рассмотрении. Минкультуры направило в адрес заявителя, ООО «Кинокомпания «Квадрат», запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу на фильм. В поданных документах указана возрастная категория 16+, что не соответствует ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

    «Ампир V» — не первый фильм Виктора Гинзбурга по роману Пелевина — ранее режиссер экранизировал его роман Generation П.

    В марте прошли благотворительные концерты Оксимирона в Стамбуле и Лондоне, на которых артист собрал десятки тысяч долларов в пользу детей-беженцев с Украины.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    AndrewBarsik
    Покорные халдеи, повинуясь упырям, чинят препятствия пониманию донорами того, как устроено российское общество. Насколько нелепы и смешны их оправдания! Готовы придумать любую чушь, чтобы не иссякал поток баблоса в их ненасытные пасти.
    Zet
    Вампиры не пускают пророческую фильму в прокат! Главный вампир в бункере на жёрдочке вниз башкой висит!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний