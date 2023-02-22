«Таскала за волосы, била, оскорбляла». Воспитательницу детского сада в Краснодаре подозревают в истязании воспитанников

В отношении воспитательницы детского сада №193 города Краснодара возбуждены сразу два уголовных дела. Её подозревают в истязании воспитанников (ст. 117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ). Об этом 22 февраля сообщила прокуратура Краснодарского края.



По предварительной информации, женщина-воспитатель систематически наносила телесные повреждения воспитанникам — в частности таскала детей за волосы, била и оскорбляла.

Уточняется, что по итогам служебной проверки воспитатель детского сада была уволена с занимаемой должности. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Краснодарского края.

