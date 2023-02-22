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    «Таскала за волосы, била, оскорбляла». Воспитательницу детского сада в Краснодаре подозревают в истязании воспитанников

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    В отношении воспитательницы детского сада №193 города Краснодара возбуждены сразу два уголовных дела. Её подозревают в истязании воспитанников (ст. 117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ). Об этом 22 февраля сообщила прокуратура Краснодарского края.

    По предварительной информации, женщина-воспитатель систематически наносила телесные повреждения воспитанникам — в частности таскала детей за волосы, била и оскорбляла.

    Уточняется, что по итогам служебной проверки воспитатель детского сада была уволена с занимаемой должности. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Краснодарского края.

    Подробнее о событиях детском саду №193 Краснодара читайте в материале местного городского портала 93.ru.

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    КраснодарДетский садИстязание детейПроисшествие
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