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    Роскосмос назвал вероятную причину разгерметизации «Прогресса МС-21» и показал отверстие

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    Грузовой космический корабль «Прогресс МС-21» оказался поврежден из-за внешнего воздействия. В результате в радиаторе системы терморегулирования корабля появилось отверстие диаметром 12 мм. Об этом 21 февраля сообщил Роскосмос.

    Фото: Госкорпорация «Роскосмос»
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    Специалисты сделали такие выводы после изучения снимков, которые показывают изменения на внешней поверхности корабля, в том числе и на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей.

    Госкорпорация «Роскосмос»

    «Чтобы исключить версию брака при производстве, РКК «Энергия» проанализировала историю замечаний к системе терморегулирования за последние 15 лет», — говорится в сообщении Роскосмоса.

    Запланированы наземные эксперименты для имитации повреждения.

    Что произошло с космическим кораблем «Прогресс МС-21»?


    «Прогресс МС-21» работал на МКС с октября 2022 года. Он доставил больше 2,5 т грузов. 11 февраля на нем произошла утечка теплоносителя. Корабль отстыковался от МКС 18 февраля, но сведение с орбиты отложили из-за поиска повреждений, которые привели к разгерметизации.

    Позже «Прогресс МС-21» решили затопить — 19 февраля его свели с орбиты. Он вошел в атмосферу и разрушился, несгораемые обломки упали в южной части Тихого океана.

    Как уточняет ТАСС со ссылкой на Роскосмос, теперь космонавты Прокопьев, Петелин и астронавт Рубио вернутся на землю в сентябре текущего года на космическом корабле «Союз МС-23».

    Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

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