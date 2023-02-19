    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    744мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.76eur79.61

    Наука

    Роскосмос: Несгоревшие обломки корабля «Прогресс МС-21» затонули в океане

    1391
    6 комментариев
    Фото: Роскосмос
    ПоделитьсяПоделиться

    Грузовой космический корабль «Прогресс МС-21», отстыковавшийся от МКС из-за повреждений, завершил полет. Он вошел в атмосферу и разрушился, а несгораемые обломки упали в несудоходном районе южной части Тихого океана. Об этом 19 февраля сообщил «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

    «Прогресс МС-21» работал на МКС с октября 2022 года. Он доставил больше 2,5 т грузов. 11 февраля на нем произошла утечка теплоносителя. Корабль отстыковался от МКС 18 февраля. Но сведение с орбиты было отложено из-за поиска повреждений, которые могли привести к разгерметизации.

    Фото: Роскосмос

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КосмосКосмический корабльРоскосмосПрогресс МС-21
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    Гость19 Фев 2023 в 14:06
    Тихий как помойка ....
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close