Роскосмос: Несгоревшие обломки корабля «Прогресс МС-21» затонули в океане

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-21», отстыковавшийся от МКС из-за повреждений, завершил полет. Он вошел в атмосферу и разрушился, а несгораемые обломки упали в несудоходном районе южной части Тихого океана. Об этом 19 февраля сообщил «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
«Прогресс МС-21» работал на МКС с октября 2022 года. Он доставил больше 2,5 т грузов. 11 февраля на нем произошла утечка теплоносителя. Корабль отстыковался от МКС 18 февраля. Но сведение с орбиты было отложено из-за поиска повреждений, которые могли привести к разгерметизации.