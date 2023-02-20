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    Пентагон рассказал, сколько миллиардов потратил на помощь Украине

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    Совокупный объём военной помощи США Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена превысил 30 миллиардов долларов. Об этом сообщается в документах, опубликованных Пентагоном.

    В общей сложности речь идёт о 30,4 млрд долларов. Такие данные приводит вечером 20 февраля РИА Новости.

    Также в понедельник в минобороны США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 460 млн долларов. Объявление о выделении совпало по времени с не анонсированным заранее визитом президента Джо Байдена в Киев.

    О том, как президент США 20 февраля внезапно посетил столицу Украины и что об этом известно, читайте на «Фонтанке».

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