Пентагон рассказал, сколько миллиардов потратил на помощь Украине

Совокупный объём военной помощи США Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена превысил 30 миллиардов долларов. Об этом сообщается в документах, опубликованных Пентагоном.



В общей сложности речь идёт о 30,4 млрд долларов. Такие данные приводит вечером 20 февраля РИА Новости.



Также в понедельник в минобороны США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 460 млн долларов. Объявление о выделении совпало по времени с не анонсированным заранее визитом президента Джо Байдена в Киев.



О том, как президент США 20 февраля внезапно посетил столицу Украины и что об этом известно, читайте на «Фонтанке».

