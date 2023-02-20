Джо Байден внезапно приехал в Киев. Что известно на данный момент?

Президент США Джо Байден приехал 20 февраля в Киев. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщили Белый дом, украинские власти и СМИ.

Как Джо Байден оказался в столице Украины — Киеве?

Президент Байден, как пишет New York Times, добрался до Киева на поезде. Он совершил часовую поездку от польской границы. Как утверждает издание, визит был тайным из соображений безопасности — американский лидер покинул Вашингтон без предупреждения после субботнего ужина в ресторане вместе с женой. Публично сообщалось о двухдневном визите Джо Байдена в Варшаву. Официальные лица неоднократно отрицали, что у главы государства какие-либо другие планы.

«Белый дом в воскресенье вечером опубликовал публичное расписание на понедельник, в котором президент все еще находится в Вашингтоне и вечером отправляется в Варшаву, хотя на самом деле он уже находился за полмира», — сказано в публикации.

По данным Politico, помощники президента США неоднократно думали, как «тайно переправить его через границу на Украину». Однако эта поездка все же была почти исключена. Также издание уточняет, что украинцы «давно просили» Байдена приехать с визитом. Что Джо Байден делал в Киеве?

Байден приехал в столицу Украины утром 20 февраля — из-за его визита перекрывали центр города. Президент США провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Как утверждает агентство Reuters, они обсуждали поставки оружия большей дальности.

В ходе своего необъявленного визита Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 500 млн долларов. Официально о нем объявят завтра, 21 февраля. Однако уже известно, что в него войдут, в том числе и системы залпового огня HIMARS. Когда Байден ходил по Киеву, Белый дом опубликовал заявление от его лица. В появившемся тексте анонсированы новые антироссийские санкции и дополнительные поставки оружия на Украину — артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары наблюдения за воздушным пространством.

Также Байден пообещал Украине выделение «миллиардов» бюджетной поддержки и подтвердил намерение поддерживать Киев столько, сколько потребуется, пишет «Ъ» со ссылкой европейское СМИ.

Какие известны подробности визита президента США Джо Байдена в Киев?

Визит Джо Байдена в Киев подтвердил и Владимир Зеленский, пишет РИА Новости. Переговоры с президентом США он назвал «чрезвычайно важным сигналом» для Украины. Также агентство со ссылкой на украинские СМИ уточняет, что вместе с Байденом в Киев приехал его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Во время визита Байдена по всей Украине, в том числе и Киеве, объявили воздушную тревогу. Вскоре украинские СМИ опубликовали видео встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского у Михайловского собора в Киеве. На записи был слышен звук воздушной тревоги.

